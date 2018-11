France Bleu Gard Lozère partenaire des Vendredis de l'Agglo – Saint-Côme-et-Maruéjols, le 23 novembre

Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre.

MDR : HISTOIRES D'OBJETS

Vendredi 23 novembre, au foyer, rue du Moulin à Huile, Saint-Côme-et-Maruéjols à 20h45.

Théâtre d'improvisation - Tout public - Durée 1h10

Par la compagnie Effet Tchatche - Avec Jean-Michel Olivares, Olivier Marti, Patrice Rocour et Stéphane Zarouati

La compagnie vous propose un nouveau concept de spectacle improvisé. Vous allez découvrir la vie et le destin d’un personnage encore inconnu de tous (comédiens et public). Sur scène, les comédiens de la compagnie seront entourés des éléments retrouvés dans la maison du disparu. Grâce à la mémoire d’objets lui ayant appartenu, nous accéderons aux moments décisifs de sa vie et retracerons l’histoire de son étrange disparition. Soyez les premiers à assister à cet événement improvisé et interactif où la performance et l’humour des comédiens vous raviront.

Le Public devra amener un objet qui servira aux comédiens. Un stylo, une bouée, une peluche, une baignoire ou une armoire... À vous de voir ce qui pourrait être sympathique pour cette soirée à rebondissements.

Vendredi 23 novembre à 20h45 au Foyer de Saint-Côme-et-Maruéjols.

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Le Secours Populaire du Gard sera présent pour une collecte de jouets, n'hésitez pas à en apporter.