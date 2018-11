Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soirs à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre.

Jackpot

- Vendredi 9 novembre au Foyer Socioculturel de Saint-Gervasy à 20h45.

- Théâtre humour - Tout public - Durée 1h20

- Par La Compagnie Tête en l’Air - De Clément Naslin et Rémi Viallet - Avec Laetitia Bish ou Letti Laubies et Rémi Viallet ou Alexnadre Cornillon et Victor Le Lorier.

Résumé

Ils ont coché les numéros ensemble, ils ont gagné 30 millions d’euros ! Il devait valider la grille seul mais il a oublié de le faire... Osera-t-il leur annoncer ? Surtout quand la machine à rêve s’emballe et que l’amour s’en mêle. Avoir des numéros fétiches c’est bien, ne pas oublier de les jouer c’est mieux.

Jackpot

Vendredi 9 novembre à 20h45 au Foyer Socioculturel de Saint-Gervasy.

Tout public.

Entrée gratuite.

Billets à retirer le soir même dès 20h00, dans la limite des places disponibles.

Infos et renseignements : www.nimes-metropole.fr ou au 07 64 07 41 75.

Le Secours Populaire du Gard sera présent pour une collecte de jouets, n'hésitez pas à en apporter.