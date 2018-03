Boulegan à l'Ostal avec France Bleu Gard Lozère

Boulegan à l’Ostal à Saint Jean du Gard, c'est le rendez-vous des amoureux de danses et musiques traditionnelles. Musiciens amateurs et professionnels, luthiers, danseurs et curieux, près de 6000 personnes se rassemblent pendant 3 jours dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale.