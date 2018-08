France Bleu Gard Lozère vous invite au concert de Chico & the Gypsies à Arles

Concert évènement le 7 aout au Théâtre Antique d’Arles : Chico & The Gypsies sur scène en présence de The New Gypsies, les anciens et historiques Gipsy Kings. France Bleu Gard Lozère vous offre vos places vivre ce moment magique.