Pour la 14eme édition du salon de l'habitat au Parc expo d'Alès, France Bleu Gard Lozère vous offre une consultation sur place pour relooker votre intérieur, maison ou appartement, avec Aurélie Hemar décoratrice d’intérieur et animatrice de l’émission de M6 Maison à vendre avec Stéphane Plazza.

Tous les matins, inscrivez-vous à 8H00, 9H00 et 10H00 et participez au grand tirage au sort le jeudi 25 Septembre à 8H40.

Les 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2018 c'est la 14e édition du Salon de l’habitat au Parc des expositions d’Alès.

Sur l’un des plus grands salons de la décoration et de l’aménagement de votre région, découvrez les nouvelles tendances pour orienter, penser et réaliser au mieux vos projets d’aménagements de votre habitat.

Sur 7.000 m2 couverts et 5.000 m2 d’extérieur, venez rencontrer plus de 250 exposants sur les thèmes de l’habitat, l’ameublement, la décoration, la piscine et le jardin.