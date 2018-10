Du 22 octobre au 21 novembre, jouez avec France Bleu Gard Lozère et gagnez un séjour pour 2 personnes à Marrakech.

Chaque jour, du lundi au vendredi à 8h, 9h et 10h, jouez avec France Bleu Gard Lozère au 04 66 21 36 37 et gagnez un séjour pour 2 personnes au Marmara Madina à Marrakech.

Destination animée et passionnante, Marrakech offre un mélange parfait de culture, de paysages magnifiques, et une architecture fascinante. Celle qu’on surnomme "La Perle du Sud" ou encore "La Ville Rouge" possède une myriade de splendides lieux d’intérêt qui vous enchanteront.

Du 22 octobre au 21 novembre, avec France Bleu Gard Lozère, gagnez 1 séjour de 4 jours/3nuits (du jeudi au dimanche) à Marrakech pour deux personnes, avec avion au départ de Nîmes au Club Marmara Madina (club Ado, club Mini, parcours de Golf, thalasso & Spa, WIFI, piscine, Tennis...), en tout inclus, avec les transferts .

Marrakech

Entre tradition et modernité, Marrakech est la promesse de sensations incomparables. En déambulant sur la place Jemaa El-Fna et dans les souks aux couleurs chatoyantes et aux odeurs orientales, la ville rouge répond d'un claquement de doigts à vos envies de dépaysement. Balades en calèche, terrasses ensoleillées, artistes ambulants et autres activités de jour comme de nuit viendront rythmer votre séjour au Maroc (source).

