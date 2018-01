Du lundi au vendredi, jouez au Jackpot de France Bleu Gard Lozère et gagnez vos vacances à New York pour deux personnes.

Chaque jour du lundi au vendredi à 7h20, 8h40, 9h40 et 10h40, jouez au Jackpot de France bleu Gard Lozère et remportez votre séjour de 5 jours et 4 nuits à New York pour deux personnes, au départ de Marseille.

Accompagné d'un guide francophone, vous pourrez découvrir les principaux lieux d’intérêt à New York :

La Statue de la Liberté

Central Park

Times Square

La Cinquième Avenue

Broadway

Chinatown

Little Italy

L'Empire State Building

Le Brooklyn Bridge

Et bien d'autres endroits magiques de Big Apple.

Visitez New York avec France Bleu Gard Lozère