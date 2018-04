France Bleu Gard Lozère partenaire des Vendredis de l'Agglo – La Rouvière, le 27 avril

Théâtre d’impro, humour, comédie dramatique, magie, concert, one man show... Les Vendredis de l'Agglo c'est un spectacle tous les vendredis soir à 20h45 dans une commune de l'agglo de Nîmes, de janvier à décembre. Les mois de juillet, août et les week-ends de feria et Noël sont "off".