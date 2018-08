Concert évènement le 7 aout au Théâtre Antique d’Arles : Chico & The Gypsies sur scène en présence de The New Gypsies, les anciens et historiques Gipsy Kings. France Bleu Gard Lozère vous offre vos places vivre ce moment magique.

Depuis plus de 25 ans, Chico & The Gypsies enflamment les scènes et le public du monde entier et participent aux soirées les plus prestigieuses.

Véritable légende de la musique, ex-leader des Gipsy Kings et co-auteur d'hymnes planétaires tels que « Djobi Djoba » ou « Bamboléo », Chico a vendu plus de 20 millions d'albums.

Près de 2h de concert, mélangeant des titres de leurs albums, des inédits mais également leurs plus grands succès.

Avec la présence exceptionnelle de The New Gypsies, anciens et historiques Gipsy Kings (Chico, Patchaï Reyes, Canut Reyes, Paul Reyes), ce spectacle d'exception, résolument festif et envoûtant vous fera passer un moment inoubliable.

