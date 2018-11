France Bleu Gard Lozère vous invite au Grand Cirque de Noël sur glace à Nîmes

A partir du dimanche 16 décembre, France Bleu Gard Lozère vous offre vos invitations pour deux personnes pour le Grand Cirque de Noël sur glace, à Nîmes, le mercredi 19 décembre.

Issu d'une longue tradition Russe, le mariage du cirque et de la glace émerveille autant qu'étonne le public au travers d'un spectacle féerique, musical, et totalement inédit !

Deux heures de grand spectacle de Noël pour toute la Famille !

A l'occasion de ce spectacle, la traditionnelle piste de sciure laisse place à une véritable patinoire de glace où brillent les étoiles internationales du cirque et les stars du patinage sur glace.

Vêtus de costumes aussi chatoyants qu'extravagants, le ballet des patineurs du cirque de Noël vous transporte dans un tourbillon de rêves et vous accompagne pour un voyage extraordinaire à travers le temps et les grandes civilisations. Que ce soit dans les impressionnants et chatoyants tableaux inspirés de la Russie des Tsars ou des Chorégraphies futuristes et endiablées empruntées aux comédies musicales, le ballet vous accompagne durant les deux heures de spectacle pour applaudir équilibristes et acrobates, frissonner devant les exploits des trapézistes, et bien sûr, rire avec vos amis les clowns !

Le Grand Cirque de Noël sur glace, mercredi 19 décembre à 20h30 au Marché Gare à Nîmes, vos invitations pour deux personnes sont à gagner sur France Bleu Gard Lozère !