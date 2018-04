Après le succès des précédentes éditions, les Grands Jeux Romains sont de retour dans les Arènes de Nîmes les 28, 29 et 30 avril prochains. France Bleu Gard Lozère vous invite à assister à cette grande reconstitution historique consacrée cette année à Spartacus.

Spectaculaire et inédite, la reconstitution des Grands Jeux Romains se veut aussi pédagogique. Le thème choisi pour cette 9e édition met à l’honneur Spartacus. Thrace, né libre, ayant servi comme auxiliaire dans l’armée romaine, il fut réduit à l’état de gladiateur esclave après avoir déserté. Devenu chef des armées des parias révoltés, il mit Rome en échec pendant 2 ans lors de la troisième guerre servile entre 73 et 71 avant J.-C. Sa révolte contre Rome et l’esclavage a marqué l’histoire antique et contemporaine !

