France Bleu Gard Lozère vous invite en famille à Disneyland Paris

Du 24 au 28 décembre, jouez avec France Bleu Gard Lozère et gagnez votre séjour famille, transports et hébergements compris, à Disneyland Paris.

Avec plus de 12 millions de visites par an, le parc d’attraction Disneyland Resort Paris est la destination touristique numéro 1 en Europe. Il est composé de deux parcs à thèmes : Le Parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios qui proposent à eux deux une cinquantaine d’attractions et un grand centre de divertissements ouvert à tous : Disney Village

Le Parc Disneyland est composé de cinq pays à thème reprenant les grands classiques Disney.

Le Parc Walt Disney Studios®, ouvert en 2002, est un parc dédié au cinéma, avec des attractions et des spectacles.

Partez à Disneyland Paris avec France Bleu Gard Lozère

Du 24 Décembre au 28 Décembre, France Bleu Gard Lozère offre pour une famille de 4 personnes, un séjour tout compris de 3 jours et 2 nuits à Disneyland Paris.

Aller/retour depuis Nîmes en TGV.

Hébergement 3 jours/2 nuits tout compris au Disney's Sequoia Lodge.

Vos entrées pour les 2 parcs.

Chaque matin, du lundi 24 au jeudi 27 décembre entre 9h et 10h, répondez à un maximum de questions sur le thème de Disney pour tenter de marquer le meilleur score. Le vendredi 28 décembre s’affrontent les 4 meilleurs de la semaine. Le grand gagnant du vendredi remporte le séjour VIP à Disneyland Paris.

Du 24 au 28 décembre, gagnez votre séjour VIP famille pour Disneyland Paris sur France Bleu Gard Lozère !