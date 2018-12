France Bleu Gard Lozère vous invite en famille au Parc Spirou Provence

Du 17 au 21 décembre, France Bleu Gard Lozère vous offre vos invitations VIP pour découvrir en famille le Parc Spirou Provence à Monteux (Vaucluse).

Ouvert depuis juin 2018, le Parc Spirou Provence est le premier parc à thème lancé en Provence, à Monteux, à 15 km d’Avignon.

Spirou, le groom le plus célèbre du monde, est bien sur la vedette principale de ce parc, les attractions sont déclinées autour des 53 albums de BD de Spirou et Fantasio, mais on retrouve aussi d'autres personnages des éditions Dupuis comme Lucky Luke, Gaston Lagaffe, le Marsupilami ou encore les Dalton.

Gagnez vos invitations pour le Parc Spirou Provence sur France Bleu Gard Lozère

Du 17 Décembre au 21 Décembre, France Bleu Gard Lozère offre un accès VIP pour une famille de 4 personnes au Parc Spirou Provence comprenant les entrées gratuites + les déjeuners.

- Chaque matin, du lundi 17 au jeudi 20 décembre entre 9h et 10h, répondez à un maximum de questions sur le thème Spirou pour tenter de marquer le meilleur score.

- Le vendredi 21 décembre s’affrontent les 4 meilleurs de la semaine.

- Le grand gagnant du vendredi remporte le séjour VIP au Parc Spirou Provence.

Du 17 au 21 décembre, gagnez vos invitations VIP famille pour le Parc Spirou Provence sur France Bleu Gard Lozère !