France Bleu Gard Lozère vous offre 10 000 euros de bons d'achat

Du 1er au 14 décembre, faites tourner la roulette de France Bleu Gard Lozère et gagnez 10 000€ de bons d'achat FEDEBON avec la CCI du Gard.

Chaque jour, faites tourner la roulette de France Bleu Gard Lozère et avec la CCI du Gard, gagnez 10 000€ de chèques cadeaux FEDEBON à dépenser dans plus de 1000 commerces, artisans, restaurants et prestataires de services multi enseignes répartis dans plus de soixante communes du Gard.

La liste complète et mise à jour des commerces est à découvrir ici.

Du 1er au 14 décembre, faites tourner la roulette de France Bleu Gard Lozère

Du lundi au vendredi : 6H40, 7H24, 8H42, 9H52, 10H50, 16H35 et 17H50.

Le week-end : 7H15, 8H15, 9H15, 10H15 et 11H15.

Du 1er au 14 décembre, jouez à la roulette de France Bleu Gard Lozère et gagnez 10 000€ de bons d'achat avec la CCI du Gard

10 000€ de bons d'achat FEDEBON, c'est à gagner sur France Bleu Gard Lozère du 1er au 14 décembre avec la CCI du Gard !