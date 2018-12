France Bleu Gard Lozère vous offre un week-end de rêve au Chateau de Pondres

Du 5 au 11 décembre jouez avec France Bleu Gard Lozère et gagnez un superbe week-end pour deux personnes au Château de Pondres à Villevieille, superbe bâtisse de caractère du XIIème siècle, entre Méditerranée et Cévennes.

Deux jours de rêve dans un cadre enchanteur, c'est le cadeau que vous offre France Bleu Gard Lozère du 5 au 11 décembre.

A tout moment de la journée, au signal de l'animateur, appelez-nous au 04 66 21 36 37 et gagnez un week-end pour deux personnes au Château de Pondres, hôtel – restaurant 4 étoiles, comprenant une nuit, les petits-déjeuners, le déjeuner ou le dîner.

Tirage au sort le mardi 11 décembre à 8h40.

Le Château de Pondres

Classée Monument Historique, cette magnifique bâtisse du XIIème siècle surplombe un parc de 15 hectares, plusieurs fois centenaire et bordé d’une rivière. Les chambres, restaurées dans le respect de l’architecture, mélangent style épuré et lignes simples tout en vous offrant une agréable vue sur le parc arboré, les moulins ou le vignoble. Pour que votre confort soit optimal, elles disposent d’un plateau de courtoisie, de produits d’accueil, de peignoirs et chaussons.

Le restaurant du château vous propose une cuisine raffinée, élaborée à partir de produits naturels et du terroir que vous savourerez dans la salle des repas avec vue sur la majestueuse Cour d’Honneur, avec ses terrasses, sa fontaine et sa perspective dominante sur les jardins et le parc.

