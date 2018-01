Du 1er au 5 janvier 2018, jouez tous les jours entre 9h et 10h et gagnez vos vacances pour 2 personnes à Marrakech !

Chaque jour du lundi au vendredi entre 9h et 10h, jouez avec France bleu Gard Lozère au 04 66 21 36 37 et repartez avec votre séjour tout compris de 4 jours et 3 nuits à Marrakech pour 2 personnes :

Vol Ryanair, départ depuis Nîmes Garons.

Bagages en soute inclus. Transferts aller-retour. 3 nuits au Club Madina**** dans la Palmeraie, en chambre double et tout inclus.

Votre Hotel Club Madina à Marrakech

Marrakech

Entre tradition et modernité, Marrakech est la promesse de sensations incomparables. En déambulant sur la place Jemaa El-Fna et dans les souks aux couleurs chatoyantes et aux odeurs orientales, la ville rouge répond d'un claquement de doigts à vos envies de dépaysement. Balades en calèche, terrasses ensoleillées, artistes ambulants et autres activités de jour comme de nuit viendront rythmer votre séjour au Maroc (source).

Avec France Bleu Gard Lozère, commencez 2018 en vous envolant à deux à Marrakech !