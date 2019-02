France Bleu Gascogne au Salon de l' Agriculture 2019 à Paris

Du 23 février au 1er mars, France Bleu Gascogne est au 56ème Salon International de l'Agriculture à Paris. Rendez-vous le week-end avec Lou Jan de Buros en direct de l'espace "Chez les Landais". Puis en semaine, on cuisine ensemble avec Marie-Corine Cailleteau et le chef Frédéric Coiffé.

Du 23 février au 1er mars, France Bleu Gascogne vous entraîne dans les coulisses de la plus grande ferme de France : Le Salon de l'Agriculture à Paris, porte de Versailles.

Les samedi 23 et dimanche 24 février, Lou Jan de Buros, célèbre pour ses Gascounéjades, est en direct de l'espace "Chez les Landais".

Lou Jan de Buros dans sa palombière avec un de ses "poulets". © Radio France - Oanna Favennec

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars de 10h à 11h, on cuisine ensemble les produits de Nouvelle Aquitaine. Marie-Corine Cailleteau et le Chef Frédéric Coiffé invitent des producteurs et éleveurs de la Région en partenariat avec l’Agence de l’Alimentation en Nouvelle Aquitaine. Des jeux, des surprises et des nouvelles du 56ème Salon de l'Agriculture vous attendent chaque jour à 10h sur France Bleu Gascogne.

Partons en balade en Nouvelle-Aquitaine avec le chef Frédéric Coiffé © Radio France - Marie-Corine Cailleteau

A travers l’agriculture, des femmes et des hommes construisent et entretiennent l’éco-système, domestiquent des espèces animales, produisent des matières premières naturelles et transmettent des valeurs. Activité indispensable et fondamentale pour tous les pays et toutes les sociétés, l’agriculture nécessite de la part de ceux qui la font la maîtrise d’un grand nombre de savoir-faire, le sens de l’adaptation et la créativité. D'où la thématique du Salon International de L'Agriculture 2019 : "Des Femmes, Des Hommes, Des Talents"