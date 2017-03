France Bleu Gascogne en direct des Rencontres à Lire à Dax

Vendredi 10 mars, France Bleu Gascogne est en direct des Rencontres à Lire à Dax. Rendez-vous à partir de 16h avec une émission spéciale animée par Tomasz Ryba.

Du 10 au 12 mars, la commune de Dax accueille les Rencontres à Lire. De grands auteurs sont réunis autour de Lydie Salvayre , prix Goncourt 2014, et présidente du jury du Prix des Rencontres. France Bleu Gascogne vous propose une émission spéciale vendredi 10 mars, entre 16h et 18h, avec Tomasz Ryba, entouré de nombreux invités.

35 éditeurs sont présents au salon du livre de Dax qui propose aussi des expositions, des concerts, du théâtre, des animations jeunesse et des spectacles. Notons également la présence de maisons d’édition et librairies spécialisées dans la littérature jeunesse (Librairie Le Vent Délire, Les Petits Moustaches, Les P’tits Bérets, les éditions MeMo et Sarbacane, Elan Vert, Petits Platons...), pour proposer aux enfants des livres de qualité.

Parmi les invités : Lydie Salvayre, Magyd Cherfi (fondateur du groupe Zebda), Céline Minard , Jean-Paul Dubois, Eduardo Berti , Jérôme Orsoni , Jean Cagnar, Beata Umubyeyi Mairesse, Simone Molina etc...