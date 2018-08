Du 31 août au 2 septembre, 19ème festival Latinossegor à Hossegor. France Bleu Gascogne est en direct de la place des Landais vendredi 31 août à partir de 16h.

Du 31 août au 2 septembre, le festival Latinossegor embrase la Place des Landais à Hossegor sur des rythmes festifs et endiablés. Grâce à son cadre exceptionnel et sa programmation, ce festival entièrement gratuit est devenu depuis quelques années l’un des festivals de musiques et danses latines les plus reconnus d’Europe. Pour cette 19ème édition, France Bleu Gascogne est en direct d'Hossegor vendredi 31 août de 16h à 18h.

Ce sont 10 000 personnes qui sont attendus par jour, soit 30 000 au total qui viennent dans un seul et même but : que la célèbre place des Landais se mette au rythme latino !