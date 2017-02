France Bleu Gascogne en direct du Salon International de l'Agriculture 2017

Dimanche 8 Mai 2016, derby Rugby US Dax / Stade Montois en direct sur France Bleu Gascogne

Dimanche 8 mai, vivez une grande après-midi de rugby avec US Dax / Stade Montois en direct sur France Bleu Gascogne. Dès 13h, suivez l'avant match avec les enjeux pour chaque club. Puis dès 14h25, place au match en direct et en intégralité, avec Pierre-Albert Blain et Jean-Maurice Castex.