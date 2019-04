France Bleu Gironde en direct de la 40ème Brocante de Rauzan

Retrouvez Philippe Vigier et ses invités au cœur de la plus grande brocante de Gironde

Vous aimez chiner ? Au milieu des vignes de l’Entre-deux-mers, la grande Brocante antiquités et bourse aux collections de Rauzan accueille cette année encore plus de 140 exposants professionnels à quelques encablures du château médiéval de Jean Sans terre, roi d’Angleterre et duc de Guyenne. France Bleu Gironde installe ses micros au milieu des stands et vous fait découvrir les temps forts de cet événement, samedi 13 avril de 16h45 à 19h00 !

Le bonheur pour tous les chineurs !

Sur le site de l’ancienne usine Champico, flânez le temps d’un weekend à la recherche de meubles anciens, tableaux, gravures, vaisselle, linge d’autrefois, bibelots, objets d’époque, livres ou disques de collection. Deux experts se tiennent gracieusement sur place à votre disposition pour estimer avec précision vos coups de cœur et pour vous permettre d’acheter en toute sécurité.

Pratique : Rauzan est à 40 km de Bordeaux et 12 km de Saint-Emilion. Brocante ouverte vendredi, samedi et dimanche de 9h00 à 19h00. Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Parking et restauration sur place.