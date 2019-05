France Bleu Gironde en direct de la Foire Internationale de Bordeaux !

Au parc des expositions de Bordeaux-Lac du 1 au 10 juin 2019

La Foire internationale de Bordeaux est de retour pour dix jours de fête avec des centaines d’exposants et le Japon comme pays invité d’honneur ! Avec pour la première fois, le Salon Baby qui vous guide dans la grande aventure de la parentalité. Rendez-vous également les 1er et 2 juin pour assister à des combats de robots et d’intelligence artificielle dans le cadre de la Robocup Junior et du 08 au 10 juin sur le Bordeaux Geek Festival. Et, comme chaque année, retrouvez tous vos animaux préférés sur le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine.

Des dizaines de directs !

France Bleu Gironde vous fait découvrir les coulisses de la foire et vous dévoile les temps forts de cette nouvelle édition : Olivier Cabrolier vous réveille en direct du Salon de l’agriculture vendredi 31 mai dès 7h00 au milieu des vaches, veaux, poules et autres brebis des Pyrénées. Alexandre Wibart vous donne rendez-vous en direct du Parc des expositions et part à la rencontre des exposants et des visiteurs du lundi 3 au vendredi 7 juin entre 16h00 et 19h00 et Nicolas Fauveau invite Aurélie Braud, l’organisatrice du Bordeaux Geek festival, mardi 4 juin dans « Ça vaut le détour » à 17h40.

Et gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Gironde !