France Bleu Gironde en direct de la foire internationale de Bordeaux-Lac

Samedi 20 mai, retrouvez Marie-Corine Cailleteau depuis la nouvelle édition de la foire internationale de Bordeaux, depuis le parc des expositions de Bordeaux-Lac

France Bleu Gironde vous fait découvrir les différents pôles de la foire internationale de Bordeaux-Lac dont le thème retenu cette année est « ROUTE 66, VOYAGE AU CŒUR DE L’AMERIQUE : un périple étonnant au cœur de la culture et de l’histoire de l’Amérique sculptée par cet axe routier le plus populaire du pays, la route 66. Sensations et émotions garanties grâce à une super production 100% USA : une mise en scène réaliste sur 2 000 m² d’exposition avec des objets et des voitures d’époque, cartes, photos, concerts.

Vous allez également pouvoir « AGITEZ VOS NEURONES ! » . Mettez vos pas dans ceux des chercheurs en neurosciences, quelque soit votre âge ! Vous explorez les plis et replis d’un monde longtemps méconnu et dont la connaissance explose depuis les années 2000 : le cerveau. Cette grande aventure ludique et interactive offre un programme d’ateliers, de jeux, d’expériences accessibles à tous, dont le héros est notre cerveau. Un « jeu d’enfants » pour toutes les têtes ! Une grande expo hyperconnectée conçue par Cap Sciences en partenariat avec Bordeaux Neurocampus.

Foire de Bordeaux ? Il faut le voir pour le croire ! Et pour vous rendre au parc des expositions, préférez les transports en commun !