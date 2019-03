France Bleu Gironde et la Brocante de Rauzan vous offrent un bon d'achat de 1000 euros !

Jouez à « Objectif Dune » du 1 au 5 avril 2019 !

A l'occasion du vingtième anniversaire de la Brocante de Rauzan, France Bleu Gironde vous offre un bon d'achat d'une valeur de 1000 euros à valoir sur vos coups de cœur lors de la prochaine brocante antiquités de Rauzan. Partez chiner dans l'Entre-deux-mers du vendredi 12 au dimanche 14 avril !

Pour gagner, inscrivez-vous au 05.56.19.10.10. et participez à « Objectif Dune » la semaine du 1 au 5 avril de 11h00 à 11h45 avec Rodolphe Martinez et Jean-Michel Plantey. Bonne chance à toutes et à tous !

20ème Brocante de Rauzan du 12 au 14 avril 2019 © Radio France - Dominique Lecoutour

Pratique : Grande brocante antiquités le 12, 13 et 14 Avril et sa bourse aux collections à partir du samedi. Plus de 140 Exposants professionnels vous accueillent avec des objets et meubles de qualité. Un expert sur place pour vous conseiller et expertiser gratuitement vos achats. Horaire : 9h-19h. Entrée 2.5€ et gratuit pour les enfants. Navettes gratuites. Restauration sur place et couverte.