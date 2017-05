France Bleu Gironde fête le fleuve en musique !

Exposition de disques vinyles et musiques celtes en live !

A l’occasion de la 10ème édition de « Bordeaux fête le fleuve », France Bleu Gironde est fière de vous présenter son exposition « La musique au fil de l’eau », réalisée en collaboration avec la Discothèque centrale de Radio France. A travers des décennies de musiques françaises et internationales diffusées sur les ondes de la station, France Bleu Gironde vous propose sa sélection de vinyles en rapport avec l’eau sous toutes ses formes.

De « Dès que le vent soufflera » de Renaud à « Smoke on the water » de Deep Purple, venez découvrir ou redécouvrir au son du Jukebox France Bleu Gironde, les tubes de vos artistes favoris autour de l'eau, des fleuves et des océans. Une exposition qui allie visuel et son afin que les visiteurs découvrent les pochettes de disques des titres sélectionnés, au son des morceaux diffusés sur le i-Jukebox du stand.

Du live ! Samedi 27 mai, France Bleu Gironde présente le Bagad Sonerien Bro Dreger de Perros-Guirec. Au travers d’une itinérance sonnante où résonneront cornemuses et bombardes au rythme dansant de la Bretagne, le Bagad vous invite à découvrir l’univers mythique et vaste de la musique celte. Cette déambulation vous permettra de contempler le jeu, mais plus particulièrement les tenues traditionnelles arborées par les musiciens au cours de leur passage dans les rues de Bordeaux. (Début de la parade à 14h aux Quais des Marques, hangar 15. Arrivée au village de la Solitaire et déambulation le long des quais à 17h30).

Vendredi 2 juin et samedi 3 juin, c’est au tour du Bordeaux Pipe Band composé de girondins, passionnés de musique écossaise, de déambuler dans les rues du centre-ville au son des bombardes et des cornemuses. (Sur les quais vendredi et samedi de la place de la Victoire jusqu’au village de la Solitaire en passant par la place Pey Berland et le cours de l’Intendance