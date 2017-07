France Bleu Gironde partenaire de la 20ème Coupe d'Europe de Montgolfières dans le Sud Charente

France Bleu Gironde vous offre des baptêmes en montgolfière et des entrées gratuites pour cette manifestation incontournable de la région !

La 20ème Coupe d’Europe de Montgolfières et la 25ème Coupe du Monde des Dames accueille 47 équipages en compétition, 25 montgolfières en Fiesta, le décollage de 2 ballons à gaz et le dimanche 6 août Mainfonds Aubeville Air Show présente un grand meeting aérien à tendance cabaret aéronautique, un festival de patrouilles aériennes avec la première fois en France les Flying Bulls Team et l’hélicoptère voltigeur.

2 temps forts :

La compétition, où se mesurent 50 montgolfières et leurs équipages composés d’un pilote, un co-pilote, un conducteur du véhicule de poursuite et son navigateur au sol, qui aident à la mise en œuvre du ballon.

La Fiesta, qui compte 20 montgolfières et leurs équipages composés d’un pilote et d’un équipier conducteur. Les ballons en Fiesta embarquent des passagers pour des baptêmes de l’air.

PROGRAMME

Mercredi 2 Août : Royan - Sémussac Prologue de la Coupe d’Europe de Montgolfières

18 h 30 : Présentation de la compétition ,19 h 00 : Briefing de l’épreuve,19 h 30 : Préparation et envol

Jeudi 3 Août : Pôle mécanique, La Genétouze - Le Fouilloux

18 h 00 : Cérémonie d’ouverture, 18 h 30 : Briefing de la compétition, 19 h 00 : Briefing de l’épreuve, 19 h 30 : Préparation et envol

Vendredi 4 août : Angoulême - L’Ile aux vaches

18 h 30 : Présentation de l’épreuve, 19 h 00 : Briefing de l’épreuve, 19 h 30 : Préparation et envol

Samedi 5 août : Aérodrome de Jonzac

18 h 30 : Présentation de l’épreuve, 19 h 00 : Briefing de l’épreuve, 19 h 30 : Préparation et envol

Dimanche 6 août : Mainfonds, Grand Meeting Aérien, Festival de Patrouilles Internationales

En clôture de cette journée , le public peut déguster le plat traditionnel charentais : Les Cagouilles, tout en assistant à un spectacle unique de cabaret avec Cosmopolitan Company.

Juste avant minuit la « Vallée de l’Ecly » s’enflamme avec un magnifique feu d'artifices.