France Bleu Gironde, fidèle à la Villa Primrose de Bordeaux, vous fait vivre ce 11ème tournoi international de tennis, dernière ligne droite avant Roland-Garros et vous offre vos places pour assister aux matches.

Au cours des dernières éditions, le tournoi Primrose a vu défiler de nombreux joueurs français comme Richard Gasquet, Gaël Monfils, Julien Benneteau et bien sûr Michaël Llodra, parrain, pilier et digne représentant de ce tournoi, ultime étape avant les internationaux de Roland-Garros. Michaël Llodra est d'ailleurs le correspondant pour France Bleu Gironde et interviendra chaque jour en direct à 9h05 du 14 au 18 mai.

Pour cette 11ème écition, de nombreuses nouveautés vous sont proposées : un match exhibition de légende, en double, autour de Mansour Bahrami et Michaël Llodra, la venue exceptionnelle du Trophée de la Coupe Davis , des soirées DJ, une exposition de photos de sportifs français handitennis (du 2 au 21 mai Place Pey Berland et Halles de Bacalan de Bordeaux), des démonstrations handitennis, un radar à smash pour tester ses performance. Du plaisir et des rencontres pour tout le monde !

France Bleu Gironde vous offre vos invitations pour assister aux rencontres du lundi 14 et du mardi 15 mai.