France Bleu Gironde partenaire du Décastar 2017

La 41 ème édition du Décastar se déroule les 16 et 17 septembre prochains.

Le Décastar est un meeting international d’Épreuves Combinées qui accueille chaque année , les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline.

Après les Championnats du Monde de Londres, Talence s’apprête à recevoir les meilleurs spécialistes mondiaux du décathlon et de l’heptathlon .

Durant tout le week-end, de nombreuses courses annexes sont organisées: courses jeunes, courses handisport (fauteuils, sport adapté et course de non-voyants) et courses des entreprises pour la fondation de la recherche médicale.