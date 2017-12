Qui succèdera à Wizard, vainqueur de l’édition 2017 ?

Destiné à valoriser les talents des habitants, de tous âges et de tous horizons musicaux, le Tremplin musique des deux rives s'adresse aux artistes compositeurs interprètes, travaillant seuls ou en groupe et n'ayant pas encore signé de contrat avec une maison de disques. Rock, chanson, pop, hip-hop, slam, électro, world, folk, jazz fusion, reggae, tous les styles sont représentés. Venez nombreux soutenir vos groupes et artistes préférés et voter, lors des huit soirées de sélection organisées à travers les quartiers de la Métropole pour cette 6ème édition. Finale à la Rock School Barbey, le samedi 10 février 2018 à partir de 20h00 ?

La liste des prix

Le lauréat remportera : une résidence de deux jours à la Rock School Barbey et l'enregistrement d'un quatre-titres. Le Prix de la ville de Bordeaux, d'une valeur de 1 000€. Le prix SACEM de la composition et de l'interprétation, doté de 1 000€. Le prix Coup de Cœur du Rocher De Palmer (avec une programmation en 1ère partie d'un concert organisé par le Rocher de Palmer) et un enregistrement audio en studio et une interview dans Le Live Aquitaine de France Bleu Gironde !

Les dates des soirées de présélection

ZONE 1/ BORDEAUX CAUDÉRAN

Samedi 6 janvier, La Pergola 1/2 finale quartier Caudéran

ZONE 2/ SUD MÉTROPOLE

Mercredi 10 janvier, salle Delteil, Bègles, 1/2 finale Sud Métropole

ZONE 3/ BORDEAUX NORD

Vendredi 12 janvier, Centre d’Animation du Grand Parc

1/2 finale Bordeaux Maritime, Chartrons, Grand Parc, Jardin Public

ZONE 4/ BORDEAUX CENTRE

Samedi 13 janvier, Athénée Joseph Wresinski, 1/2 finale Centre-Ville

ZONE 5/ BORDEAUX BASTIDE

Vendredi 19 janvier, Centre d’Animation Queyries, 1/2 finale Bastide Queyries

ZONE 6/ RIVE DROITE

Samedi 20 janvier, Rocher de Palmer, 1/2 finale Rive Droite

ZONE 7/ BORDEAUX SUD

Vendredi 26 janvier, Centre d’Animation Argonne, 1/2 finale Bordeaux Sud, Nansouty, Saint-Genès

ZONE 8/ BORDEAUX OUEST

Samedi 27 janvier, Salle Quintin Loucheur, 1/2 finale Saint-Augustin, Tauzin, Alphonse Dupeux

Chacune des 8 soirées de sélection verra concourir sur scène pendant 20 minutes cinq candidats présélectionnés (artistes individuels ou formations collectives). Les jurys de chaque soirée sont composés de professionnels de la musique, et de représentants institutionnels, avec une voix pour le vote du public. L’artiste ou le groupe ayant réuni le plus grand nombre de votes sera sélectionné pour le grand concert final à la Rock School Barbey le 10 février.