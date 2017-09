France Bleu Gironde présente la nouvelle exposition du Musée d’Aquitaine : L’archéologie à grande vitesse.

Revivez 400 000 ans d’histoire entre Tours et Bordeaux à l’occasion de la Nouvelle exposition temporaire du Musée d’Aquitaine de Bordeaux, avec France Bleu Gironde, jusqu’au 4 mars 2018.

La L.G.V. remonte le temps !

A l’occasion du chantier de la nouvelle Ligne à Grande Vitesse, des équipes d’archéologues ont réalisé des fouilles, le long du tracé entre Paris et Bordeaux sur 50 sites. Leurs découvertes ont permis de remonter le temps et de reconstituer la vie de nos ancêtres, de la préhistoire jusqu’à aujourd’hui.

Sur 300 kilomètres de long et une superficie de plus de 3500 hectares, ces fouilles ont mis à jour les restes de splendides villas gallo-romaines, d’anciennes exploitations viticoles, de fermes gauloises ou de nécropoles de l’âge du bronze. Les archéologues ont également découvert de nombreux objets (bijoux, armes, vaisselle) et des sites fossilifères, qui ont permis de répertorier des plantes, insectes et reptiles qui peuplaient ce territoire il y a plus de 100 millions d’années.

Bon à savoir : Grâce à des installations 3D, des bornes tactiles et des films, les visiteurs peuvent découvrir, au cours de cette visite exceptionnelle au Musée d’Aquitaine de Bordeaux, la vie au quotidien des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire ou des premiers agriculteurs gaulois qui peuplaient autrefois l’Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde.