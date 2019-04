France Bleu Gironde présente le festival « Territoires sauvages » !

Trois jours de découverte de la faune et de la flore, à la Réserve ornithologique du Teich sur le Bassin d’Arcachon.

Du vendredi 19 avril au lundi 22 avril 2019, « Territoires Sauvages » vous invite pour sa seconde édition à voyager à travers les espaces de nature de la Nouvelle-Aquitaine. Films, expos photos, contes, balades naturalistes, concerts et animations pour les petits et les grands ! Profitez du weekend de Pâques pour découvrir les paysages exceptionnels et la biodiversité de la région.

Attention ! Le nombre de places est limité pour les sorties commentées à pieds ou à vélo. Les inscriptions en ligne se font ICI !

Des sites sensibles à protéger

Organisé par l’association Cistude Nature, le festival "Territoires Sauvages" rassemble pendant trois jours à la Réserve Ornithologique du Teich tous les acteurs de la préservation de nos territoires : les parcs naturels régionaux, les parcs marins et les espaces naturels sensibles de notre département. Ecoutez France Bleu Gironde et retrouvez toutes les actus du festival dans « Au fil de l’eau », avec Marie-Corinne Cailleteau et Matthieu Berroneau samedi 30 mars de 12h00 à 13h00, et Christophe Coic, l’organisateur et grand spécialiste de la Cistude d’Europe, dans le « Grand agenda », samedi 20 avril à partir de 11h00 !