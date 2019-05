France Bleu Gironde présente : le Match des légendes

Au stade Chaban Delmas de Bordeaux, lundi 27 mai à 19h00

Chaque année, l’ancien footballeur Pascal Olmeta organise le "Match des légendes". Une rencontre pour la bonne cause, dont le but est de récolter le maximum de fonds qui sont ensuite reversés au profit de l'association "Un sourire, un espoir pour la vie". Association fondée par l’ancien gardien de buts de l’O.M. et de l’O.L., et qui vient en aide aux enfants malades et hospitalisés.

Un plateau exceptionnel !

Cette année, le match opposera des joueurs de l’Equipe de France de Football 98 à l’Equipe de France de Rugby 99. Une mi-temps autour du ballon rond, la seconde pour le ballon ovale. Sont annoncés Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Sébastien Chabal, Laurent Blanc ou encore Jean-Pierre Papin ! Rendez-vous au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, lundi 27 mai à 19H00.

