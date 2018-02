A la Coupole de Saint-Loubès du 10 au 25 mars avec France Bleu Gironde

Pour la toute première fois en Europe, la France accueille au cours d’une exposition la plus grande collection privée d’art Maya au monde : « Le Secret des Mayas ». 200 pièces emblématiques de la civilisation précolombienne, jamais exposées en France et en provenance directe d’Amérique centrale, avec une reconstitution unique du tombeau du puissant roi K'inich Janaab' Pakal I découvert dans une pyramide à Palenque, la célèbre pierre tombale sculptée dite « l’astronaute de Palenque » montrant le souverain pilotant un énigmatique vaisseau spatial. Des encensoirs de différentes époques joliment décorés, cruches, plats et panneaux hiéroglyphiques. Les stèles uniques de Copán et la seule reproduction au monde de la fresque murale de la pyramide du soleil de Palenque.

Une civilisation en avance sur son temps

Grâce à des reconstitutions 3D d’une cité Maya, l’exposition met en avant les dernières découvertes faites lors de fouilles au Guatemala avec des architectures gigantesques, une pyramide plus volumineuse que celle de Gizeh en Egypte, ou encore un réseau de routes pavées unique, reliant les cités à travers la jungle. Autant de découvertes (et celles à venir) qui changent notre vision et la compréhension de la splendeur puis de la chute de cette grande civilisation, en avance sur son temps et aujourd’hui disparue. A découvrir à la Coupole de Saint-Loubès jusqu’au dimanche 25 mars.

Bon à savoir : un restaurant maya vous accueille et vous propose des spécialitées culinaires d’Amérique centrale durant toute la durée de l’exposition. Des recettes authentiques à savourer et qui jouent un grand rôle dans la cuisine mexicaine aujourd’hui. A noter, la participation de l’Ensemble Achalay. Ce groupe sud-américain est celui qui enregistra pour la première fois en Europe la célèbre mélodie « El condor pasa » en 1958. (L'expo est gratuite pour les moins de 6 ans).