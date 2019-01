France Bleu Gironde présente : Les fous rires de Bordeaux !

Du 16 au 23 mars 2019 à Bordeaux

Pour cette troisième édition, 80 artistes envahissent à nouveau la ville ! Le Festival Les Fous-rires de Bordeaux est de retour avec une programmation variée, innovante et soucieuse de s’adresser à un public toujours plus large et exigeant. Comme les années précédentes, vous allez retrouver des têtes d’affiche, des artistes émergents ou encore des découvertes grâce à deux soirées tremplins. Au menu : humour corrosif, stand-up, concerts humoristiques, seul en scène, visuel, cirque déjanté, magie, illusionnisme, spectacles jeune public, comédie d’épouvante ou encore représentation en langue des signes. Découvrez le programme complet en cliquant ICI !

France Bleu Gironde vous invite !

Du lundi 4 au vendredi 8 février, dès 11h00, écoutez France Bleu Gironde etparticipez à « Objectif Dune » avec Rodolphe Martinez et Jean-Michel Plantey pour tenter de remporter un superbe pack festival pour 2 personnes, valable pour 6 spectacles. Nous mettrons également en jeu à partir du 25 février des invitations pour les temps forts du festival.

Faites le plein de bonne humeur !

A ne pas rater également dans le cadre du festival OUF, de nombreux projets associatifs : interventions dans les hôpitaux, conférence Feel Good Campus avec l’Espace Santé Étudiants, rencontre sur le terrain des Girondins, battle de BD, matchs d’impro, happenings dans les rues, rencontres entre artistes et détenus en milieu pénitentiaire, soirées surprises et débat philosophique pas très catholique.