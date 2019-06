France Bleu Gironde présente « Rues et vous », 13ème édition

A Rions, dans l’Entre-deux-mers, du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019

Situé à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, la bastide de Rions, nichée au cœur du vignoble des Premières Côtes de Bordeaux accueille chaque année au début du mois de juillet le festival « Rue et vous », dédié aux arts de la rue. Le décor préservé du bourg médiéval offre un écrin exceptionnel aux spectacles, de la place d’armes à la halle aux petit pois, en passant par la place du repos, carrefour incontournable pour déguster un verre de vin entre deux représentations. France Bleu Gironde vous offre vos pass pour le festival.

3 jours de festival et 30 compagnies

Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, 30 compagnies de danse, théâtre, musique et cirque prennent possession de la cité et vous invitent à déambuler au hasard dans les rues du village totalement réinventé par l’imaginaire de plasticiens. Un rendez-vous familial où vous passerez tout naturellement d’une fanfare baroque à un spectacle joué par des ogres, d’un classique de théâtre revu et corrigé à un concert d'une fanfare qui vous entraînera jusqu’au bout de la nuit ! Sur place, foodtrucks et dégustations de produits bios.