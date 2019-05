France Bleu Gironde en direct de Soulac 1900 !

Remontez le temps du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin !

Soulac 1900 est de retour pour une 16ème édition dans la belle station balnéaire de Soulac-sur-Mer et vous propose de revivre, le temps d’un weekend, l'époque des premiers bains de mer sur fond de jazz et de swing, chanteuses, musiciens, orgues de Barbarie, badauds costumés, french-cancans et marché d'antan vont rythmer trois jours riches en surprises et en rebondissements.

France Bleu Gironde en direct

France Bleu Gironde vous donne rendez-vous en direct de Soulac 1900 pour vous faire vivre l'événement avec Philippe Vigier et ses invités. Trois heures d'émission spéciale, samedi 1 juin de 16h00 à 19h00. On vous y attend en costumes d'époque pour y faire la fête !

Un weekend hors du temps

Egalement au programme : une authentique grande roue 1900, un magnifique carrousel et un spectacle d’ouverture proposé par le cabaret l’Ange Bleu au Palais des congrès de Soulac. Sans oublier des vélocipèdes, voitures et motos centenaires qui défileront pendant ces deux jours de fête dans les rues de la station balnéaire, au départ de la Basilique-Notre-Dame-de-la-fin-des-terres. A noter que vous pourrez pleinement profiter de cet événement pour changer de vie en louant sur place vos déguisements !