Gagnez votre soirée VIP à Royan pour « Un violon sur le sable »

France Bleu Gironde vous offre votre séjour VIP (hôtel et repas) à Royan pour assister au concert du mardi 23 juillet du festival "Un violon sur le sable".

Festival de musique classique unique au monde, "Un Violon sur le Sable" se déroule à Royan du 20 au 27 juillet 2019, à la nuit tombée sur la plage de la Grande Conche à Royan. Au programme de cette 32ème édition, trois soirées de musique classique et lyrique, samedi 20, mardi 23 et vendredi 26 juillet.

France Bleu Gironde vous invite en VIP au "Violon sur le sable"

France Bleu Gironde et l’Office de tourisme, destination Royan Atlantique vous offrent votre séjour incluant une nuit d’hôtel pour deux personnes avec petit-déjeuner, un dîner pour 2 personnes (boissons comprises), deux places de spectacle (valables pour le concert du mardi 23/07) et le livre du Violon (réédition 2018). Au programme de votre soirée musicale du 23 juillet l'Orchestre Symphonique du Violon sur le Sable en compagnie de l'organiste et compositeur Thierry Escaich, du violoniste Nemanja Radulovic, de l'arrangeur et compositeur Yvan Cassar, du violoncelliste Christian-Pierre La Marca et du ténor Kevin Amiel.

Trois soirées de concerts à Royan

Trois soirées au programme de cette 32ème édition du festival "Un violon sur le sable, les 20, 23 et 26 juillet sur la plage de la Grand Conche à Royan

Samedi 20 juillet à 22h

- Le Chœur de l’Armée française.

- Julie Depardieu, comédienne.

- The Whoop Group, Saxos.

- Christophe et Coralie Licata, danse.

- Isabelle Druet, Mezzo-soprano.

- Adriana Babin, flûte de pan.

Mardi 23 juillet à 22h

- Thierry Escaich, compositeur et organiste, en duplex de l’église Notre Dame de Royan.

- Nemanja Radulovic, violoniste.

- Yvan Cassar, arrangeur et compositeur.

- Christian-Pierre La Marca, violoncelle.

- Kevin Amiel, ténor.

Vendredi 26 juillet à 22h

- Khatia Buniatishvilli, piano.

- Vannina Santoni, soprano.

- Karl Paquette & Ludmila Pagliero, danseurs étoiles.

- Julien Martineau, mandoline.

- Yvan Cassar, arrangeur et compositeur