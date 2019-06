France Bleu Gironde vous invite au Décastar de Talence !

43ème édition samedi 22 et dimanche 23 juin 2019

Pendant deux jours, les meilleurs spécialistes français des épreuves combinées sont de retour pour s’affronter sur la plaine des sports de Thouars. Ecoutez France Bleu Gironde et gagnez vos invitations pour le Décastar, remporté l'année dernière par le Montpelliérain Kévin Mayer (nouveau record du monde avec un total de 9126 points).

Venez applaudir les dieux du stade !

Sont annoncés pour cette 43ème édition, les deux stars du décathlon et de l’heptathlon : Kévin Mayer et Nafissatou Thiam ! La Belge, championne olympique, championne du monde et d’Europe en titre, en profite pour lancer sa saison à Talence. A noter également chez les filles la présence de la championne de France Esther Turpin et de l’espoir montante Solène Ndama, licenciée à Bordeaux et remarquée l’été dernier sur le 100 mètres haies.