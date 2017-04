France Bleu Gironde vous offre un jambon de Bayonne !

Ecoutez le Grand Miam à 10h, du lundi 10 au vendredi 14 avril, jouez avec Rodolphe Martinez et chef Jésus et gagnez un jambon de Bayonne !

Pendant toute une semaine, vous saurez tout sur le jambon sec le plus connu et les plus apprécié des Français : le jambon de Bayonne ! Découvrez la meilleure technique pour le trancher, le conserver, son histoire, ses caractéristiques et les plus belles recettes pour le déguster lors des repas et de l’apéro.

Jouez avec notre partenaire, le Consortium du jambon de Bayonne, répondez à notre grand Quizz au 05.56.19.10.10. et repartez avec un magnifique jambon de Bayonne entier à l’os avec son présentoir et son couteau. Bonne chance et bonne dégustation en famille ou entre amis !

Bon à savoir : Le Consortium du Jambon de Bayonne est l'organisme de défense et de gestion de l'appellation I.G.P Jambon de Bayonne. Il représente l'ensemble des acteurs de cette filière : éleveurs, fabricants, abatteurs.