France Bleu Hérault en direct de la Foire Expo de Montpellier

Du 6 au 16 octobre France Bleu Hérault est en direct de la Foire internationale de Montpellier.

Retrouvez l'équipe de France Bleu Hérault ainsi que les cuisiniers des Toques Blanches sur le stand France Bleu Hérault Hall A2.

Du lundi au vendredi

8h30 - 12h : Agnès Mullor , Léopoldine Dufour - La vie en bleu, le grand Défi des Filles.

, - La vie en bleu, le grand Défi des Filles. 12h - 13h : Philippe Montay - Le super Hérault.

- Le super Hérault. 16h - 19h : Gilles Moreau - Ca vaut le détour.

Samedi et dimanche

10h - 12h30 : Pascale Orsini, (Jean-François Pouget) - Samedi de Partir, France Bleu Hérault en fête.

Tous les jours

10h - 12h et 14h - 16h : Ateliers cuisine avec les chefs cuisiniers des Toques Blanches.

Cette année, la foire internationale de Montpellier propose une immersion au coeur de la ville de San Francisco.

La Foire Internationale de Montpellier vous emmène à SAN FRANCISCO, cité aux multiples facettes : union square, quartiers identitaires, quartiers des docks, sites historiques, Cable Cars… Venez goûter au « californian way of life » (art de vivre à la Californienne). Une invitation au voyage, un dépaysement garanti riche d’animations et de surprises…

Le plus grand magasin éphémère de Montpellier.

Durant 11 jours, le Parc des Expositions se transforme en un immense magasin sur plus de 48000m² d’exposition déclinée autour de plusieurs univers : bien-être, gourmandises et loisirs, habitat et équipement de la maison, mieux vivre et s’informer, savoir-faire d’ici et d’ailleurs. L’occasion de dénicher des produits que l’on ne trouve parfois nulle part ailleurs.

Venez faire le plein d’idées à la Foire internationale de Montpellier !

