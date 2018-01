Creativa, le salon des loisirs créatifs du 18 au 21 janvier 2018, parc des expositions de Montpellier avec France Bleu Hérault.

France Bleu Hérault en direct du salon Creativa les 18 et 19 janvier 2018 de 9h à 13h.

Rejoignez l'équipe de France Bleu Hérault pour découvrir le salon avec des invités, des démonstrations et le plein d'idées !

Creativa Montpellier © Radio France

Creativa Montpellier adopte l'esprit guinguette et fait le plein de nouveautés.

Les chiffres clé :

120 exposants

16 000 visiteurs attendus

5 univers créatifs

1 allée des créateurs

+ de 300 sessions d’ateliers

+ de 7 500 abonnés sur Facebook

+ de 630 followers sur Instagram

Les 5 tendances DIY

- Loisirs créatifs

Le Bullet Journal. C’est la tendance 2017 ! Grâce à des « keys » et des indicateurs, ce petit carnet, tantôt agenda, tantôt carnet de voyage ou liste de choses à faire, devient un véritable partenaire d’organisation de la vie au quotidien et un journal de bord personnalisable à volonté.

- Brico/déco

La récupération et le recyclage sont dans l’air du temps. En DIY, on appelle cette pratique l’upcycling. Elle consiste à récupérer des objets ou des matériaux pour leur donner une nouvelle vie. Si vous aimez bricoler et chiner dans les vide-greniers, vous ne devriez par avoir de mal à adopter ce nouveau réflexe.

- Beauté

Confectionner ses cosmétiques « maison » est accessible à tous. Crèmes, huiles essentielles, laits végétaux, hydrolats, savons, gels douche… tout est réalisable. Cette tendance permet d’associer plaisir, beauté au naturel et consommation responsable. Allégez votre salle de bain des produits industriels, et soignez votre santé et la planète !

- Art du fil

Le tricot XXL ou « Arm Knitting » (comprenez le tricot avec les bras) est la grande tendance du moment ! Les tutos fleurissent sur les réseaux sociaux : plaid, snood, panier à chat, corbeille en laine... Avec le tricot XXL, les pelotes de laine deviennent géantes et les bras remplacent les aiguilles. Une activité accessible même aux non initié(e)s. A vos pelotes !

- Cuisine

Nouvelles modes alimentaires, le veganisme (le refus général de toute consommation de produits d’origine animale), la cuisine sans gluten ou la crusine (l’art de manger cru) montent en puissance et font de plus en plus d’adeptes, à tel point que les restaurants et certaines enseignes surfent sur cette tendance. Des démos sur ces thématiques