France Bleu Hérault partenaire du Festa Trail 2019

Festa Trail Pic St-Loup, du 17 au 19 mai 2019, avec France Bleu Hérault.

Le Festa Trail est le grand événement dédié à la course nature et à la découverte des patrimoines naturels et culturels autour du Pic Saint-Loup.

Vendredi 17 mai de 12h à 13h dans l'émission Les Super Hérault avec Philippe Montay

Au programme du Festa Trail 2019 :

Courses nature

Ultra draille 120km

Hérault trail 76km

Marathon de l'Hortus 44km

Tour du Pic St-Loup 18km

Tour du Pic St-Loup de nuit 18km

Duo du Pic 17km

Cécélienne 12km

Handi trail 12km

Marche nordique 12km

Pitchou'Pic

Randonnées et balades

Festa Rando de la Buèges 12km

Festa Rando au cœur du Val de Gellone 10km

Escapade Gourmande au Mas Neuf 10km

Festa Rando de Pégairolles-de-Buèges 8km

Festa Rando La corniche de l’Hortus 10km

Festa Rando de Montferrand 7km

Les animations - Tout le week-end - St Mathieu de Tréviers

Le Salon développement durable

Trop de déchets dans nos poubelles

Chaleur brésilienne

Découvertes en famille

Street Food Bio

Buvette/bar à vins

Une bonne assiette

Cumbia !

Un grand repas vigneron

