France Bleu Hérault partenaire du salon MaisonMania 2019

Le salon MaisonMania se déroule au Parc des Expositions de Montpellier du 22 au 26 mars 2019.

MaisonMania c'est LE salon pour faire le plein d'idées pour vos projets de rénovation et d'aménagement de votre habitat.

MaisonMania du 22 au 25 mars 2019 au parc des expositions de Montpellier

MaisonMania 2019 avec France Bleu Hérault

Les temps forts du salon:

Une invitée de marque : la célèbre architecte d’intérieur Sophie Ferjani sera présente sur le salon MaisonMania samedi 23 mars et animera une conférence sur les « Tendances Déco » !

sera présente sur le salon MaisonMania samedi 23 mars et animera une conférence sur les « Tendances Déco » ! Des Coaching Déco vous sont offerts par les décoratrices d’intérieur de l’UFDI - Union Francophone des Décorateurs d'Intérieur tous les jours durant l’évènement

vous sont offerts par les décoratrices d’intérieur de l’UFDI - Union Francophone des Décorateurs d'Intérieur tous les jours durant l’évènement Le Championnat de France de Barbecue est de retour sur le salon pour son étape à Montpellier

est de retour sur le salon pour son étape à Montpellier Rencontrez les Meilleurs Ouvriers de France et échangez avec eux sur leurs métiers et leurs savoir-faire

8000 m² d’exposition pour trouver l’entreprise qui accompagnera pas à pas votre projet, le fournisseur qui aura le modèle ou l’expert pour lefinancement personnalisé: Une offre de spécialistes concentrée en un seul lieu pour être certain de faire le tour des meilleures solutions et dernières tendances afin de rénover la maison, changer l'ameublement, construire une piscine, aménager une cuisine d’été et refaire la décoration.

Le salon est organisé en 3 secteurs, avec des showrooms intérieur et extérieur, pour vous présenter le meilleur des tendances 2019 :

🔨 Habitat et Rénovation

Fondation, construction et extension (matériaux et réalisation), étanchéité, isolation, entretien (façade, toiture, sol), solutions énergétiques et génie climatique (climatisation, ventilation, production solaire et eau), électricité, plomberie et chauffage traditionnel, cheminées et poêles, traitement de l’eau (filtration, évacuation), menuiseries intérieures et extérieures (fenêtres et portes), stores et volets, pergolas et vérandas, domotique et sécurité.

💡Aménagement intérieur – Décoration – Artisans

Cuisines, salles de bains, dressings et agencement, escaliers, combles, cloisons, équipements ménagers, mobilier, literie, décoration (luminaires, tableaux, tapis…), art de la table, accessoires et idées décoratives, équipement hifi et multimédia, domotique et maison connectée.

🏡 Aménagement extérieur – Piscines et Jardins

Piscines, spas, terrasses bois aménagement jardin (allées, bassins, clôtures), pergolas, voiles d’ombrage, pépiniéristes, arbustes, plantes, fleurs, bulbes et graines, motoculture et outillage, mobilier, barbecues planchas, poterie, fontaines, sculptures, jeux d’extérieur.

