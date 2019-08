Du 27 au 31 août 2019 se déroule le championnat de France d'Ocean Racing - Kayak de mer. Durant 5 jours sur la plage rive droite de Palavas: épreuves sportives, nombreuses manifestations.

France Bleu Hérault, radio partenaire du Championnat de France de kayak de mer du 27 au 31 août 2019 à Palavas.

Championnat de France dames, jeunes et mixte / Championnat de France hommes.

Balade en kayak au coucher du soleil © Radio France - palavaskayakdemer.com

Le Kayak de mer: Conçu pour les promenades ou les randonnées en mer et sur les étangs

Le kayak de mer est directement issu du kayak du peuple inuit.

Si aujourd’hui polyester, kevlar et polyéthylène ont remplacé les peaux de phoque ou d’éléphant de mer, la forme actuelle est restée très proche de l’embarcation originelle : effilée et rapide, dotée d’un faible tirant d’eau.

Des pointes relevées et fines permettent de fendre les vagues en gardant toute sa stabilité, le tout propulsé par une pagaie double.

Programme du championnat de France de kayak de mer à Palavas

Tous les jours

18h30 à L' IGESA Remise des prix du jour et briefing pour les courses du lendemain

Lundi 26 août

14h à 19h Accueil des compétiteurs

18h30 Ouverture du Championnat de France Ocean Racing autour de produits du terroir

Mardi 27 août

10h Course Minimes 5 / 7km en K1 plage rive droite Palavas

Course promotionnelle 10km Monoplace et SUP plage rive droite Palavas

Mercredi 28 août

10h Course Minimes sprint en OC1 plage rive droite Palavas

Course promotionnelle 10km équipage plage rive droite Palavas

Mardi au jeudi

Championnat de France monoplace surfski / pirogue / oc

Championnat de France biplace surfski / pirogue / oc

Suivant la méteo, horaires et lieux à définir pour privilégier le downwind

Vendredi 30 août

Plage rive droite Palavas devant l'IGESA

10h championnat de France V6 Dame, Jeunes, Mixte

14h championnat de France V6 Hommes

Balade découverte-environnement

Randonnée découverte du milieu naturel lagunaire, faune, flore...

Prévoir eau, crème solaire, casquette, une tenue et des chaussures qui peuvent être mouillées et des habits de rechange pour le retour pour plus de confort.

Conditions : Accessible à partir de 8 ans, enfants accompagnés, savoir nager.

Challenge surfski et OC1

L’OC1 est une pirogue avec gouvernail plébiscitée par les jeunes et moins jeunes du Palavas Kayak de mer qui permet de surfer sur les vagues. Courses pour les non licenciés, par poules, avec finales à partir de 11 ans - Jeudi 29 et vendredi 30 août de 10h30 à 12H30.

Challenge inter-entreprise de pirogue polynésienne

Course en pirogue polynésienne VA’A 6 (6 places). Les équipes sont constituées de 5 rameurs ou rameuses + 1 remplaçant(e) pour ce challenge . Les entreprises engagent une ou plusieurs équipes qui réunissent collaborateurs, clients et invités, pour assurer une meilleure cohésion et relever un défi sportif original et convivial.

Challenge spectaculaire, convivial et sportif organisé le samedi 31 août de 13h à 19h.

Infos, inscriptions, réservations, contact: ICI