France Bleu Hérault vous invite à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 à Montpellier

Lundi 10 juin à 21H : Canada / Cameroun

Jeudi 13 juin à 18H : Australie / Brésil

Le 17 juin à 18h : Afrique du Sud / Allemagne

Le 20 juin à 18h : Cameroun / Nouvelle Zélande

Mardi 25 juin à 18h : 1/8ème de finale

Montpellier, ville hôte de la compétition

Comme vous le savez sans doute, Montpellier fait partie des villes qui accueillent la compétition ! Près de 20 ans après l'accueil de la coupe du Monde 98 côté masculin, le stade de la Mosson va donc vibrer cette fois pour le football féminin avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ !

Quels matchs vont être disputés à Montpellier ?

Cinq rencontres auront lieu au stade de La Mosson à Montpellier. Il s'agit de quatre matchs de groupes (lundi 10, jeudi 13, lundi 17 et jeudi 20 juin 2019) et d'un huitième de finale (mardi 25 juin). Montpellier accueillera notamment trois têtes de série, celles versées dans les groupes B, C et E.

Liste des matchs qui auront lieu à Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole

