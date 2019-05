France Bleu Hérault vous invite à Moscou !

À l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne à destination de la capitale russe, Jouez sur notre antenne, du 10 au 14 juin 2019 pour remporter un magnifique séjour à Moscou !

Passez trois jours inoubliables au pays des tsars !

France Bleu Hérault et l'aéroport Montpellier Méditerranée vous offrent un séjour de 3 jours pour 2 personnes à Moscou !

Le cadeau :

le vol A/R Montpellier-Moscou pour 2 personnes, au départ de l’aéroport Montpellier-Méditerranée , sur la nouvelle ligne directe Montpellier-Moscou avec Oural Airlines, à utiliser impérativement avant le 26 octobre 2019.

, sur la nouvelle ligne directe Montpellier-Moscou avec Deux nuitées pour 2 personnes en hôtel à Moscou.

Attention : la dotation doit impérativement être utilisée avant le 26 octobre 2019 !

Comment jouer ?

La dotation sera offerte dans le cadre de notre jeu antenne quotidien, le Grand Défi des Filles entre 11h et midi, du lundi 10 au vendredi 14 juin 2019.

Chaque jour 4 candidats doivent répondre au plus grand nombre de questions de culture générale en une minute. Des questions sur Moscou et l’aéroport seront posées cette semaine. Il ne vous reste plus qu'à réviser vos connaissances...