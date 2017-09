France Bleu Isère en direct de l'édition 2017 de la Foire de Beaucroissant

... Et c'est reparti pour une nouvelle édition ! La foire de Beaucroissant, édition 2017, vous ouvre ses portes les 15, 16 et 17 septembre...un week-end intense à vivre avec France Bleu Isère !

France Bleu Isère en direct de la foire

les équipes de France Bleu Isère seront présentes les vendredi 15 et samedi 16 septembre au coeur de la foire. Retrouvez-nous et assistez aux émissions qui seront diffusées en direct et au coeur de Beaucroissant !

Nos rendez-vous

Le vendredi

de 9h à 11h : La vie en Bleu , animée par Erika Vachon et Michèle Caron

, animée par et de 11h à 13h : On joue Ensemble, animée par Pierre Monaton

Le samedi

de 9h à 12h : L'Isère en fête, animé par Jérome Orcet

FBI en direct de la foire de Beaucroissant © Radio France

L'histoire de la foire de Beaucroissant

L’origine officielle de la foire de Beaucroissant remonte à 1219 , année durant laquelle le lac naturel de St Laurent se rompt et cause une terrible inondation qui submerge Grenoble et fait de très nombreuses victimes. Dès l’année suivante, les survivants commémorent cet événement en se rendant à Parménie, résidence des évêques de Grenoble. Le rassemblement qui emmène avec lui une foule de marchands est à l'origine de la foire de Beaucroissant. Mais, il paraît que son origine est encore plus ancienne...

La foire et ses différents aspects

La foire de Beaucroissant permet de retrouver tous les caractères traditionnels qui font de « La Beaucroissant » un événement particulier: Foire au bétail, foire aux chiens, foire aux volailles et petits animaux, secteur matériel et travaux publics, marché forain, secteur habitat, espace loisir, automobile et outillage et fête foraine

La foire de Beaucroissant c'est aussi la foire au bétail © Getty

Pour vous rendre à Beaucroissant

Par la route - L’autoroute A48 en provenance de Lyon, Grenoble ou Chambéry, sortie péage de Rives.

La RN 85 en provenance de Lyon et Grenoble.

La RD 519 en provenance d’Annonay ou Beaurepaire.

Si vous venez de Valence: accès par la RN 92, ou l’autoroute A 7 sortie Tullins, puis RD 45 de Tullins à Rives.

Par le train : La SNCF met à la disposition des visiteurs, des trains qui s’arrêtent à Beaucroissant sur la ligne Lyon-Grenoble (horaires dans la presse).La gare d’arrivée se situe  tout près du centre de la foire.

Les parkings : Plus de 40 parkings privés (payants de 3,5€ à 4€), tenus par des particuliers ou des associations vous permettront de vous garer. Chaque parking est affecté d’un numéro visible à l’entrée, avec le tarif appliqué.