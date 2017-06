France Bleu Isère fête la musique au jardin de ville de Grenoble le 21 juin

Ce mercredi 21 juin, France Bleu Isère investit le kiosque du jardin de ville de Grenoble pour une scène musicale de 20h à minuit avec Ginie Line, Swing Girls, Oskar et Viktor et De Guy and the princeton believers.

En direct du jardin de ville de Grenoble

La fête de la musique est à retrouver dès 19h sur l'antenne de France Bleu Isère dans l'émission le café des artistes et sur la page Facebook de votre radio.

La soirée

Pour cette fête de la musique 2017, l'affiche musicale est composée de Ginie Line, Swing Girls, Oskar et Viktor, De guy and the Princeton Believers.

Ginie Line :

Révélée dans la comédie musicale Les Dix Commandements , Ginie Line s'est rendue célèbre grâce à des tubes comme « le dilemme », « jusqu'à la tolérance ». Elle a fait un retour remarqué dans la troisième saison de The Voice.

Swing Girls :

Les Swingirls décapent le jazz d’après-guerre. Jean, Betty-Lou et Mary proposent un mélange inclassable entre swing, clown, chanson à texte, musique de chambre et pop rock échevelé.

Oskar et Viktor

Composé de Cédric Marchal et François Thollet, le duo Oskar et Viktor nous embarque dans un voyage désopilant à travers la chanson française.

De Guy and the Princeton believers

De Guy and The Princeton Believers est un groupe de Soul formé de De Guy et Quentin Kare. Le groupe propose une musique entre la finesse de la Soul et l’énergie de Funk. Le groupe se compose d’une solide section de 8 musiciens.