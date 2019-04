France Bleu Isère s’installe aux 2 Alpes du 17 au 19 avril pour suivre Gims, Jenifer et Pascal Obispo

Chantez Pascal Obispo, Gims ou Jenifer et gagnez vos places pour France Bleu Live

Les 17, 18 et 19 avril, France Bleu Live s'installe aux 2 Alpes. Trois artistes et trois concerts exceptionnels ! Chantez Gims, Jenifer ou Pascal Obispo, déposez votre vidéo, soyez sélectionnés et gagnez vos places !