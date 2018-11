France Bleu La Rochelle aime le film #Moscou Royan

Le cinéma est à l'honneur sur France Bleu La Rochelle avec l’avant-première du film France bleu «# Moscou Royan » tourné en partie dans le pays Royannais...

L'histoire d'Olga, 30 ans, expatriée en France, qui est le fruit de la pression sociale. Elle est obnubilée par sa promotion. A l’aube de l’été, Olga reçoit enfin une convocation de Moscou, sa maison mère. Un rendez-vous tant attendu qui va réveiller les vieux démons d’Olga! Il n’en faut pas moins pour que Muriel, sa meilleure amie, anticapitaliste et libérée, défie Olga de trouver sa voix entre le « socialement acceptable » et ses plus profonds désirs inavoués. Bienvenu sur ce parcours initiatique d’Olga qui va tester les technologies comme source d’accomplissement de ses rêves. Rien de mieux que de laisser les algorithmes décider à sa place la gestion de ses vacances! C’est parti, accrochez-vous, connectez-vous !

Sur les écrans de la région Le 21/11 à Royan, Cognac, Saintes, Jonzac, Pons, Saint Genis de Saintonge, Matha, Ruffec, La Rochefoucauld, Saint Ciers sur Gironde, Rochefort et Fouras. Le 23/11 à Confolens

A retrouver aussi sur FB La Rochelle au micro de Daniel Gimeno dans le rdv cinéma de l’émission ça vaut le détour.

#Moscou Royan le film

Un film magnifique à ne pas rater et ça tombe bien France bleu la Rochelle vous offre vos places… Appelez nous vite au 05 46 50 67 68 ou laissez nous vos coordonnées via la page facebook de FB La Rochelle @FranceBleuLaRochelle